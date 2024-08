Juve, Thiago Motta non ha dubbi: "Chiesa fuori per motivi di mercato. Siamo stati chiari"

MANOVRE BIANCONERE

L'allenatore chiarisce la situazione dell'ex viola, che non rientra più nel progetto bianconero: "Una decisione presa e ne siamo convinti, non c'è niente da aggiungere"

La Juve di Thiago Motta cresce. Nella seconda amichevole stagionale dei bianconeri guidati dal nuovo tecnico cambia il risultato e la prestazione, rispetto alla sconfitta con il Norimberga. La Juve pareggia 2-2 contro il Brest e Motta è sempre più soddisfatto della sua squadra: "Siamo andati meglio rispetto a Norimberga, fa parte del nostro percorso di preparazione, arriveranno altri giocatori, quelli che c'erano avevano un po' più di allenamenti e tutto sommato sono contento del miglioramento che abbiamo avuto", ha dichiarato il tecnico subito dopo il fischio finale. Ma l'attenzione si è focalizzata non solo sull'analisi della partita ma sulle parole dell'ex allenatore rossoblù sul mercato bianconero in entrata e in uscita, in modo particolare sul caso Chiesa. Thiago Motta è stato diretto, pungente e non ha lasciato spazio all'immaginazione: il giocatore è fuori dal progetto bianconero. "Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato. Noi all'interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti. Adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto. Non c'è niente da aggiungere, ribadisco tutto quello che ho detto", ha concluso.

Ma quale sarà ora il futuro del giocatore bianconero? Federico ormai da giorni si allenando da solo, le richieste però non mancano e ci sono diverse squadre che sono interessate a lui. Dopo che la Roma si è tirata indietro, nonostante il forte interesse di De Rossi verso il giocatore, restano due le squadre di Serie A che hanno nel mirino Chiesa: il Napoli di Conte e l'Inter di Inzaghi (ma per la prossima stagione). Gli azzurri non si arrendono e insistono con Giuntoli per uno scambio con Giacomo Raspadori. L'attaccante dell Napoli ha il vantaggio di avere più o meno lo stesso valore, circa 25 milioni, dell'esterno bianconero, e il ds della Juve non disdegna questa soluzione, ma bisogna analizzare nel dettaglio tutto e valutare. Intanto attenzione all’Inter che è in agguato per acquistarlo qualora dovesse andare in scadenza di contratto, in scadenza nel 2025. I nerazzurri con gli ultimi acquisti ora non hanno necessita di prendere subito il giocatore, ma Chiesa piace molto a Inzaghi che ci farebbe un pensierino per la prossima stagione. L'ingaggio dell'esterno bianconero non è un problema, guadagna circa 5,5 milioni a stagione. Sirene dall'estero per lui, si è parlato di un timido interesse del Bayern Monaco così come quello più recente del Tottenham, ma di proposte ufficiali non se ne sono viste. Inoltre non è escluso che possa rimanere ancora un anno alla Juve, ai margini del progetto, e poi partire a parametro zero, accordandosi già a gennaio con il suo nuovo club. Ma Giuntoli farà di tutto perché questo non succeda e per non perdere un tesoretto di 25/30 milioni. Federico ha le valigie pronte, quale sarà la sua prossima destinazione? Lo scopriremo.