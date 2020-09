Juve, Suarez si complica: il Pistolero "congela" la firma

MERCATO

Luis Suarez si allontana dalla Juventus. L'operazione per portare il Pistolero a Torino non è così vicina alla chiusura come sembrava nei giorni scorsi. A riportarlo è il quotidiano catalano Sport, secondo cui l'attaccante uruguaiano del Barcellona avrebbe ancora dei dubbi sulla destinazione bianconera e avrebbe congelato l'affare in attesa di valutare tutti i possibili scenari prima di prendere, a 33 anni, una decisione riguardo l'ultimo contratto importante della sua carriera.

Quella con la Juve è una trattativa concreta, così come l’intesa coi bianconeri per un contratto triennale a 10 milioni a stagione, ma Suarez sarebbe dubbioso e non avrebbe ancora dato il proprio benestare definitivo all'operazione. E sullo sfondo spunta l'Atletico Madrid di Simeone, che avrebbe fatto un sondaggio col giocatore in caso di partenza di Alvaro Morata (anche lui in orbita Juve, ma per ora non è stata fatta alcuna offerta ai colchoneros).

Sempre secondo Sport, il 27enne attaccante spagnolo sarebbe tentato dalla possibilità di tornare in bianconero perché a Madrid non si sente più un titolare indiscusso e perché gli piacerebbe tornare in Italia, paese natale della moglie. A Torino inoltre Andrea Pirlo, suo compagno di squadra durante le due stagioni juventine, gli avrebbe garantito un ruolo da protagonista.

Tornando a Suarez, la trattativa per liberarsi dal Barça non è facile: il giocatore vorrebbe tutta l’ultima annualità di stipendio, ma la Juve sarebbe disposta anche ad assicurare ai catalani un indennizzo (una parte fissa più bonus ad obiettivi) per favorire l’addio. In ogni caso prima l’uruguaiano dovrà sostenere un esame di lingua online per ottenere il passaporto italiano. Essendo una questione burocratica i tempi non si annunciano brevi e anche Sport sottolinea che la soluzione del rebus è tutt'altro che imminente: il calciatore prima deve essere totalmente convinto della Juve.

