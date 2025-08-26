Logo SportMediaset
Mercato

Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing

26 Ago 2025 - 21:10

Accostato alla Juventus per rinforzare il centrocampo, Yves Bissouma dovrebbe invece finire in Turchia. Sulle tracce del mediano Tottenham, fa sapere Rmc Sport, c'è il Galatasaray che è intenzionato ad assicurarsi il 28enne ivoriano al più presto. 

22:31
Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale
21:15
Parma vicino a Oristanio: la formula dell'affare
21:10
Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing
20:33
Juventus, Arthur passa al Gremio
20:20
L'ex Napoli Billing in Danimarca: ufficiale al Midtjylland