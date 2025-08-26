Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing
26 Ago 2025 - 21:10
26 Ago 2025 - 21:10
Accostato alla Juventus per rinforzare il centrocampo, Yves Bissouma dovrebbe invece finire in Turchia. Sulle tracce del mediano Tottenham, fa sapere Rmc Sport, c'è il Galatasaray che è intenzionato ad assicurarsi il 28enne ivoriano al più presto.
