Suarez, post-enigmatico: "Mentre escono fake news, io sorrido"

POST ENIGMATICO

Una foto che lo ritrae sorridente mentre si allena con il Barcellona corredata da un messaggio enigmatico: "Mentre escono fake news, io sorrido". Con questa Instagram Stories, Luis Suarez sembra mandare un indizio di mercato, proprio nei giorni in cui stampa locale e mondiale danno praticamente per chiuso l'accordo con la Juventus, che verrebbe ufficializzato dopo il passaggio dell'esame d'italiano per ottenere il passaporto comunitario. Si allontana il suo sbarco a Torino?

Nel mirino dell'attaccante uruguaiano sembrano esserci le notizie che danno già per fatto l'accordo con il club bianconero, con tanto di cifre: 10 milioni netti all'anno per tre stagioni di ingaggio, al Barça 3 milioni più 13 di bonus, un'operazione in stile Rakitic-Siviglia. Fonti vicine al bomber hanno assicurato al Mundo Deportivo che non è stato chiuso alcun accordo con la Juve e che non verrà formalizzato fino a quando non si sarà svincolato dal Barcellona.

