Mercato Juve: le alternative a Kolo Muani

Il gol al Parma e il ritrovato feeling con la tifoseria sembrano riavvicinare Dusan Vlahovic alla Juve: senza la sua cessione mancherebbero quei 20-25 milioni che Comolli e Modesto avevano intenzione di investire sul ritorno di Kolo Muani, per il quale il Psg non fa sconti (prestito con obbligo di riscatto a 60-70 milioni). Se il francese non arrivasse, però la Juventus vorrebbe comunque regalare un rinforzo a Tudor: ecco le possibili alternative.