Fiorentina, mercato caldo: possibili tre arrivi, Comuzzo verso l'Arabia

Continuano i rumors di mercato che accostano la Fiorentina al centrocampista Nicolussi Caviglia del Venezia, al difensore Victor Lindelof svincolato dopo una lunga militanza nel Manchester United e dell'esterno Tariq Lamptey in scadenza con il Brighton. Mentre il richiestissimo Niccolò Fortini sembra destinato a restare e il giovane centrale Pietro Comuzzo sarebbe finito nel mirino dell'Al Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi pronta a presentare un'offerta da 35 milioni: le prossime ore si annunciano decisive.