Mercato

Fiorentina, mercato caldo: possibili tre arrivi, Comuzzo verso l'Arabia

26 Ago 2025 - 23:36

Continuano i rumors di mercato che accostano la Fiorentina al centrocampista Nicolussi Caviglia del Venezia, al difensore Victor Lindelof svincolato dopo una lunga militanza nel Manchester United e dell'esterno Tariq Lamptey in scadenza con il Brighton. Mentre il richiestissimo Niccolò Fortini sembra destinato a restare e il giovane centrale Pietro Comuzzo sarebbe finito nel mirino dell'Al Hilal, la squadra allenata da Simone Inzaghi pronta a presentare un'offerta da 35 milioni: le prossime ore si annunciano decisive. 

Mercato ora per ora
23:36
Fiorentina, mercato caldo: possibili tre arrivi, Comuzzo verso l'Arabia
23:10
Napoli, a un passo il ritorno di Elmas
22:31
Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale
21:15
Parma vicino a Oristanio: la formula dell'affare
21:10
Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing