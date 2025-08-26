Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale

L'Inter blinda due giovani. Questa la nota del club nerazzurra pubblicata sul sito ufficiale. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo".iN
