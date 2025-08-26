Logo SportMediaset
Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale

26 Ago 2025 - 22:31

L'Inter blinda due giovani. Questa la nota del club nerazzurra pubblicata sul sito ufficiale. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo".iN

22:31
Inter, Cocchi e Bovo rinnovano: è ufficiale
21:15
Parma vicino a Oristanio: la formula dell'affare
21:10
Juve, Bissouma si allontana: c'è il Galatasaray in pressing
20:33
Juventus, Arthur passa al Gremio
20:20
L'ex Napoli Billing in Danimarca: ufficiale al Midtjylland