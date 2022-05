Juve, tifosa "implora" Dybala: "Paulo, non andare all'Inter". E lui sorride

Il futuro di Dybala è ancora tutto da scrivere. Dopo la fumata nera sul rinnovo con la Juve, l'attaccante argentino ha diverse opzioni per la prossima stagione, ma ancora non ha preso una decisione definitiva. Le ultime indiscrezioni lo davano a un passo dall'accordo con l'Inter, ma poi è arrivata la smentita dell'agente della Joya. Una situazione da maneggiare con cura e a cui ora si aggiunge un nuovo piccolo "indizio". Intercettato da una tifosa bianconera all'uscita dalla Continassa, Dybala ha infatti replicato con un sorriso alla richiesta della ragazza di non andare all'Inter. Solo una risatina di circostanza dopo una battuta sentita male o un modo gentile per non rispondere a una mezza verità?

