La Juventus non molla Kolo Muani: cambio di formula per convincere il Psg

Il conto alla rovescia per la chiusura del mercato sta arrivando allo zero, fissato per le ore 20 di lunedì, e la Juventus non ha ancora risolto il caso Kolo Muani. Comolli si è mostrato tranquillo, ma è evidente che queste sono e saranno ore caldissime per provare a riportare l'attaccante francese alla Continassa. La trattativa con il Psg ha vissuto di alti e bassi per tutta l'estate, un susseguirsi di "è fatta" e "frenata", che ha infastidito i tifosi bianconeri e gli stessi protagonisti. L'unica certezza è che a Torino stanno provando in tutti i modi a chiudere positivamente l'affare. Anche per questo, l'aria che si respira è quella di un cauto ottimismo. Nonostante il fardello Vlahovic e le tante uscite che faticano a concretizzarsi.