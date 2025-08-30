Logo SportMediaset
La Juventus non molla Kolo Muani: cambio di formula per convincere il Psg

Comolli ci riprova con un prestito da oltre 10 milioni di euro e obbligo di riscatto condizionato per rispettare il fair play finanziario

30 Ago 2025 - 09:22

Il conto alla rovescia per la chiusura del mercato sta arrivando allo zero, fissato per le ore 20 di lunedì, e la Juventus non ha ancora risolto il caso Kolo Muani. Comolli si è mostrato tranquillo, ma è evidente che queste sono e saranno ore caldissime per provare a riportare l'attaccante francese alla Continassa. La trattativa con il Psg ha vissuto di alti e bassi per tutta l'estate, un susseguirsi di "è fatta" e "frenata", che ha infastidito i tifosi bianconeri e gli stessi protagonisti. L'unica certezza è che a Torino stanno provando in tutti i modi a chiudere positivamente l'affare. Anche per questo, l'aria che si respira è quella di un cauto ottimismo. Nonostante il fardello Vlahovic e le tante uscite che faticano a concretizzarsi.

Le ultime novità riguardano una proposta riformulata da parte della Juve. Al Psg sarebbe stato offerto un prestito più oneroso (si parla di oltre 10 milioni di euro) con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni sportive. Ma ci si potrebbe fermare anche al prestito secco fino a giugno 2026, rimandando ulteriormente ogni discorso sulla cessione a titolo definitivo. Entrambi i casi permetterebbero alla Signora di rispettare i paletti del fair-play finanziario imposti dalla Uefa. Adesso toccherà al club campione di Champions League dare una risposta. Il tempo a disposizione è ormai agli sgoccioli.

