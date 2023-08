Berardi ha scelto la Juventus: intesa di massima, ma il Sassuolo frena

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante e la Signora si sarebbero accordati per un quadriennale. No del club neroverde alla contropartita Soulé, meglio Iling-Junior

La Juventus e Domenico Berardi avrebbero già trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante a Torino. Congelato, per non dire definitivamente saltato, l'affare Lukaku, i bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo pesante per il reparto offensivo e l'avrebbero trovato nell'esperto capitano del Sassuolo, fresco 29enne. Max Allegri ha dato il suo benestare all'operazione e Giuntoli si è mosso con l'entourage del giocatore calabrese. Tra le parti è stata stabilita un'intesa di massima sulla base di un contratto quadriennale.

