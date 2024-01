Juventus, altro tentativo per Samardzic ma l'Udinese vuole Miretti

Nonostante le parole del ds Giuntoli, la Juventus prova comunque a lavorare su un colpo in entrata a centrocampo nelle ultime ore del calciomercato di gennaio. Detto degli obiettivi Bonaventura e Pereyra, da registrare un nuovo tentativo per Lazard Samardzic dell'Udinese: anche questo, però, andato a vuoto vista la richiesta dei friulani di inserire Fabio Miretti come contropartita nell'affare.