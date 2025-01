Juve, ritardo Kolo Muani per "colpa" del Psg: convocazione a rischio, non il trasferimento

Alla Continassa è iniziato il countdown per chiudere l'operazione Kolo Muani in tempo per la gara contro il Milan. Al momento l'affare è in stand-by per problemi burocratici, ma il trasferimento non è a rischio. Secondo quanto si apprende, il ritardo del passaggio ufficiale dal giocatore in bianconero è legato a un problema del Psg con gli slot sui prestiti concessi dalla FIFA. Con l'uscita a titolo temporaneo dell'ex Eintracht Francoforte, il club parigino supererebbe infatti i limiti consentiti per tali operazioni e prima di completare l'operazione Kolo Muani con la Juve dovrebbe cedere a titolo definitivo o far rientrare uno dei giocatori attualmente in prestito: Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Cher Ndour (Besiktas), Gabriel Moscardo (Reims), Juan Bernat (Villarreal) e Renato Sanches (Benfica).