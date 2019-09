Juve-Rakitic: un appuntamento rimandato a gennaio

Rakitic non chiuderà la stagione al Barcellona. Di questo sono certi in Spagna: il centrocampista croato, non più centrale nei piani tattici di Valverde, lascerà i blaugrana a gennaio con destinazione... Torino. Sì, perché né la Juve si è scordata di lui né lui si è scordato della Juve: una promessa - scrive As - solo rimandata nel tempo.

Dopo un'estate tormentata, con il no al Psg e il tentativo last-minute del Barcellona stesso di scambiarlo con Bernardeschi (proposta che ha incontrato il fermo diniego della Juve), il futuro di Rakitic resta così comunque segnato. Prima però i bianconeri devono fare ciò che non è loro riuscito nella sessione estiva del mercato, cedere cioé gli esuberi. E quindi, prima via Emre Can e Mandzukic (ma anche un terzo giocatore, perché altrimenti si riproporrebbe il problema della lista Champions) e poi dentro il croato. Tempo al tempo, insomma, ma la promessa sarà mantenuta. Almeno così dicono in Spagna.