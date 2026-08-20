Juve, oltre a Zirkzee e Sorloth spunta Retegui. Kessié aspetta i bianconeri

Situazioni diverse, perché l'attaccante italoargentino dell'Al Qadsiah è entrato da poco nella lista della dirigenza juventina e, con le condizioni giuste, potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni di mercato. Mentre il centrocampista ex Milan e Atalanta, oggi svincolato dopo l'esperienza saudita all'Al Ahly, è da tempo un obiettivo dalle parti di Torino.