MANOVRE BIANCONERE

Juve, oltre a Zirkzee e Sorloth spunta Retegui. Kessié aspetta i bianconeri

L'azzurro pronto a rientrare in Serie A per tenersi stretta la nazionale, ma il maxi ingaggio frena le operazioni. Il centrocampista ha messo in stand-by l'offerta dell'Al Ittihad

20 Ago 2026 - 09:00
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Per ridurre il gap con le altre big della Serie A, la Juventus continua sulla linea di un mercato che prevede l'arrivo di giocatori abituati al campionato italiano. Dopo Lucumi e Vicario, con il ritorno di Kolo Muani in seguito ai 6 mesi bianconeri del 2025, le ultime idee portano a Mateo Retegui e Franck Kessié.

Situazioni diverse, perché l'attaccante italoargentino dell'Al Qadsiah è entrato da poco nella lista della dirigenza juventina e, con le condizioni giuste, potrebbe diventare un'occasione negli ultimi giorni di mercato. Mentre il centrocampista ex Milan e Atalanta, oggi svincolato dopo l'esperienza saudita all'Al Ahly, è da tempo un obiettivo dalle parti di Torino. 

Anche le condizioni sono decisamente diverse. È l'edizione odierna di Tuttosport a definire lo scenario che potrebbe riportare Retegui in Serie A, stavolta con la maglia della Juve. Come è noto, Luciano Spalletti chiede una punta fisica e forte di testa, caselle ovviamente barrate per il numero 9 con cui ha già lavorato in nazionale. 

Proprio la voglia di tenersi stretta la maglia azzurra, con il ritorno in panchina di chi lo lanciò, ovvero Roberto Mancini, potrebbe essere fattore decisivo per rivedere Retegui in Italia. Il ds bianconero Marco Ottolini lo conosce e lo stima dai tempi del Genoa, mentre la Juve e altri club fecero già un sondaggio a gennaio. 

Il problema principale per l'incastro è relativo all'ingaggio (20 milioni all'anno con l'Al Qadsiah che ha da poco accolto Reijnders) e la formula del trasferimento: difficile che i sauditi lo lascino andare in prestito, anche se negli ultimi giorni di mercato potrebbero sbloccarsi scenari inaspettati. Da verificare anche le condizioni fisiche dell'attaccante: è già tornato a segnare in coppa, ma arriva da una frattura alla tibia

Le altre piste per la punta da affiancare a Kolo Muani portano invece sempre a Joshua Zirkzee e ad Alexander Sorloth: prima di tutto servirebbe l'addio di Jonathan David, poi l'apertura al prestito per l'olandese del Manchester United e il possibile incastro nello scambio con Nico Gonzalez per il norvegese dell'Atletico. 

Nel frattempo, Franck Kessié sta di fatto aspettando la Juve. Da prima del Mondiale addirittura, praticamente da due mesi. Chiusa l'esperienza con l'Al Ahly con due vittorie nella Afc Champions League, potrebbe continuare la sua carriera in Arabia Saudita dato che l'Al Ittihad lo tenta con un maxi ingaggio.

Per il momento, il centrocampista ha messo questa opportunità in stand-by: tra poco dovrà prendere una decisione definitiva, spiega Fabrizio Romano, ma spera che questa lo riporti in Italia e più precisamente a Torino. Andrebbe trovata la quadra non semplice per l'ingaggio, non impossibile se davvero anche la volontà della Juve sarà quella di abbracciare l'ivoriano.

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