Juve, che guaio: Gatti in dubbio e campo rovinato. Il test in famiglia non sarà più lo stesso

Juventus, da Di Gregorio ad Arthur: gli esuberi di Spalletti
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I giorni successivi all'amichevole "in famiglia" sono di riflessione in casa Juventus. Un appuntamento storico come il test pre stagione, prima a Villar Perosa ora allo Stadium, potrebbe cambiare per sempre. Una decisione che arriva per le conseguenze catastrofiche della consueta invasione di campo: non solo il terreno di gioco rovinato dalle zolle d'erba che i tifosi si sono voluti portare a casa, ma anche dall'intervento "killer" su Federico Gatti, messo ko da un involontario tackle da dietro di un invasore. Il centrale bianconero è stato costretto ad allenarsi a parte dopo la botta ricevuta.
Dalla Juventus fanno capire che non si tratta di nulla di grave, ma sicuramente emerge anche il fastidio, sia della società che del calciatore, per un piccolo stop assolutamente evitabile. In più quest'anno l'invasione è arrivata ben prima del solito. Tradizionalmente i tifosi si riversavano in campo al termine del match, mentre in questo caso hanno scavalcato le transenne a fine primo tempo, rendendo impossibile riprendere la partita. Una situazione che ha fatto riflettere i vertici juventini e che, probabilmente, porterà a delle modifiche della tradizionale amichevole con la Next Gen. La più probabile, l'addio all'invasione.
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