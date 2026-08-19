Juve, che guaio: Gatti in dubbio e campo rovinato. Il test in famiglia non sarà più lo stesso

Dalla Juventus fanno capire che non si tratta di nulla di grave, ma sicuramente emerge anche il fastidio, sia della società che del calciatore, per un piccolo stop assolutamente evitabile. In più quest'anno l'invasione è arrivata ben prima del solito. Tradizionalmente i tifosi si riversavano in campo al termine del match, mentre in questo caso hanno scavalcato le transenne a fine primo tempo, rendendo impossibile riprendere la partita. Una situazione che ha fatto riflettere i vertici juventini e che, probabilmente, porterà a delle modifiche della tradizionale amichevole con la Next Gen. La più probabile, l'addio all'invasione.