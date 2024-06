Juve in pressing su Greenwood: c'è l'ok del giocatore, si tratta con lo United

MANOVRE BIANCONERE

Rinato al Getafe, l'esterno inglese piace molto anche a Motta, ma c'è da battere la concorrenza di Atletico e Borussia. Giuntoli potrebbe sfruttare le carte Iling-Junior o Chiesa

© Getty Images In attesa dell'annuncio ufficiale di Thiago Motta, in casa Juve si lavora senza sosta per rinforzare la rosa. Giuntoli sta sondando il mercato a caccia di occasioni e avrebbe già incassato un via libera importante da Mason Greenwood. Rinato al Getafe, l'esterno inglese avrebbe dato il suo ok di massima ai bianconeri, ma resta ancora tutta da raggiungere l'intesa col Manchester United. Operazione non semplice viste le cifre in ballo e la concorrenza.

Al momento i Red Devils chiedono 35-40 milioni per Greenwood. Troppo per la Juve, soprattutto perché il giocatore è in scadenza nel 2025 e alla fine della prossima stagione potrebbe svincolarsi a zero. Dunque sotto con le trattative. Attraverso i suoi emissari, Giuntoli sta cercando di raggiungere una quadra, provando a mettere sul piatto anche qualche contropartita tecnica per abbassare le pretese del club inglese. Nel dettaglio, nell'ambito dell'operazione Greenwood l'indiziato numero uno a lasciare la Continassa potrebbe essere Iling-Junior, ma va monitorata con grande attenzione anche la situazione di Federico Chiesa.

In scadenza nel 2025, in caso di mancato rinnovo con la Juve l'ex Fiorentina potrebbe essere messo sul mercato per fare cassa. Ipotesi che, in extrema ratio, potrebbe inserirsi anche nei discorsi con lo United proprio per regalare Greenwood a Thiago Motta. Tutto con Atletico Madrid e Borussia Dortmund sullo sfondo pronti a rovinare i bianconeri. Per il laterale rinato al Getafe, infatti, la concorrenza non manca. Concorrenza che Giuntoli conta di battere cercando di anticipare tutti sui tempi. La Juve va in pressing per Greenwood.