Juve al lavoro per la corsia destra: offerto Lucas Vazquez, Pubill osservato speciale

Mentre si pianificano alcune mosse in uscita come quelle di Savona e Perin, in casa Juve si guarda con particolare attenzione alla fascia destra. Tudor è alla ricerca di un giocatore in grado di garantire copertura e spinta e di appoggiare la manovra con gamba, personalità e tecnica. Caratteristiche non semplici da trovare a cifre sostenibili, ma che avrebbero comunque aperto il casting per puntellare la corsia. Al momento alla Continassa ci sono quattro/cinque giocatori che stuzzicano i bianconeri. I primi due portano in Spagna, gli altri invece in Serie A, Germania e Inghilterra.