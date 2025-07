Juve, nuova offerta per Sancho: 17 milioni di euro, ma deve uscire Nico Gonzalez

La Juventus non molla la pista Jadon Sancho e nelle ultime ore ha presentato una nuova proposta al Manchester United, che chiede 25 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante inglese. Come riportato da Alfredo Pedullà, i bianconeri hanno alzato a 15 milioni di sterline (17.300mila euro) la propria offerta, anche forti del benestare del calciatore. Affinché l'operazione vada in porto, però, serve anche la cessione di Nico Gonzalez: l'Al Ahli ha messo sul piatto 30 milioni di euro, una cifra allettante che permetterebbe alla Juve di rientrare dalla cifra spesa un anno fa per portarlo a Torino (33 milioni elargiti alla Fiorentina tra prestito e riscatto). L'attaccante argentino, a bilancio per 25 milioni, avrebbe aperto all'ipotesi dopo essere stato restio a prendere in considerazione destinazioni differenti.