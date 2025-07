L'Arabia Saudita piomba su Vinicius: maxi offerta al Real e al giocatore

Con il contratto in scadenza nel 2027, Vinicius Junior non sta ancora trovando l'accordo per il rinnovo con il Real Madrid e allora l'Arabia Saudita si sarebbe mossa per approfittare di questo stallo e portare il brasiliano nella Saudi Pro League. In particolare, l'Al Ahli sarebbe pronto a sborsare 350 milioni di euro per il cartellino del giocatore, offrendo a Vinicius un contratto record da 200 milioni l'anno per 5 anni (totale 1 miliardo). Cifre folli, ma quando si parla di sceicchi ormai tutto è possibile.