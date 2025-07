Per la terza volta in carriera, il colombiano Quintero torna al River Plate. L'ex Pescara, dopo aver vestito la maglia dei Milionarios dal 2018 al 2020 e di nuovo nel 2022, firma ancora una volta per il club argentino. Il 32enne è una leggenda del River Plate, avendo vinto da protagonista la Copa Libertadores del 2018.