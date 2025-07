Francisco Conceiçao resta alla Juventus: il giocatore rinuncia a 6 milioni di euro

Francisco Conceiçao resta alla Juventus: dopo l'accordo già trovato col Porto, come scrivono in Portogallo è stato lo stesso giocatore a sbloccare definitivamente la trattativa rinunciando a 6,4 milioni di euro, cioè il 20% del cartellino che egli stesso aveva in mano. In questo modo l'affare si conclude per 32 milioni di euro, che i bianconeri verseranno in quattro rate: un po' più di 30 milioni della clausola scaduta la scorsa mezzanotte - proprio per la richiesta di rateizzare la somma - e, sommando gli 8 milioni (più due di bonus per il raggiungimento della Champions) già pagati per il prestito della scorsa stagione, portano l'affare a un costo totale di 42 milioni.