Conte: "Nuovi acquisti? Stiamo strutturando Napoli per presente e futuro"

"A parte De Bruyne gli altri sono ragazzi in cui abbiamo visto del valore, vengono per cercare di strutturare il Napoli non solo per il presente ma anche per il futuro. Diamo loro tempo di ambientarsi". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella prima conferenza stampa della stagione 2025/26 dal ritiro di Dimaro a proposito dei nuovi acquisti. "Sono giocatori che noi consideriamo bravi, che dovranno stare tanti anni al Napoli e dovranno continuare a migliorare - ha aggiunto - io dovrò essere bravo a cercare di migliorare chi arriva. C'è tanto lavoro da fare però siamo pronti. Da giugno abbiamo sposato una visione che non guarda solo al presente, ma soprattutto al futuro".