La Juve pensa anche a vendere: oltre a Vlahovic, in partenza Savona e per Perin...

Nicolò Savona, come rivelato da Sky Sports UK, è finito nella lista degli acquisti del club inglese che ha un filo diretto con l'Italia, visto che nel 2023 si è portato a casa Sandro Tonali dal Milan. Il difensore era entrato nel recente passato anche nel mirino del City di Guardiola. Savona in questo momento è infortunato, dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra nel corso della partita del Mondiale per Club proprio contro il Manchester, e dovrà stare fermo un paio di mesi.