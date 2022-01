Juve: il Siviglia vuole Kulusevski, obiettivo Rudiger per la difesa

MOSSE BIANCONERE

Dall'Inghilterra: anche i bianconeri sul centrale tedesco. Per lo svedese la richiesta è 35 milioni mentre gli spagnoli chiedono il prestito

Il Siviglia guarda in casa Juve. Dalla Spagna rimbalza la notizia di un interessamento del club andaluso per Dejan Kulusevski. Il ds Monchi, ex Roma, vorrebbe il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre il club bianconero è sì disposto a far partire il giocatore ma per fare cassa e lo valuta non meno di 35 milioni di euro. Kulusevski piace anche in Premier League: sulle sue tracce Arsenal ed Everton.

Per quanto riguarda gli eventuali rinforzi nel mercato di gennaio, ci sarebbe anche la Juve sulle tracce del difensore del Chelsea Antonio Rudiger, ex Roma, in scadenza a giugno. Lo riferisce l'emittente britannica Sky Sports Uk, che inserisce anche i bianconeri tra i club che avrebbero preso contatti con l'agente del centrale tedesco. Folta e pericolosa la concorrenza, con le big d'Europa in prima fila: Real Madrid, Manchester United, Psg e Bayern Monaco. Nei giorni scorsi il Sunday Telegraph dava addirittura per imminente la firma di un preaccordo con i merengues che lo renderà poi a tutti gli effetti un giocatore dei Blancos dal 1 luglio 2022. Dal canto suo il Chelsea non ha perso le speranze di rinnovo: "Non posso prevedere il futuro. Non so se i suoi agenti stanno parlando con altri club, è possibile - ha detto il tecnico dei Blues Thomas Tuchel - Lui sa quanto lo apprezzo e il club sta facendo del suo meglio".