Juve, ecco Lucumì: 20 milioni al Bologna, Spalletti ha un nuovo centrale

In attesa di definire la questione relativa al portiere (stanno salendo nuovamente le quotazioni di Vicario), la Juventus ha chiuso per Jhon Lucumì. Il colombiano, da tempo obiettivo numero uno per la difesa di Spalletti, arriverà dal Bologna che incasserà 20 milioni di euro. Per il classe 1998 invece, dal 2022 in Serie A, contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Nel corso di queste settimane aveva rispedito al mittente tante offerte, tra cui quelle di Como, Besiktas, Nottingham Forest, Galatasaray e Sunderland.