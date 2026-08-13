MANOVRE BIANCONERE

Juve, ecco Lucumì: 20 milioni al Bologna, Spalletti ha un nuovo centrale

Il colombiano è atteso a Torino tra domenica e lunedì: era in scadenza nel 2027 con i felsinei

13 Ago 2026 - 23:08
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In attesa di definire la questione relativa al portiere (stanno salendo nuovamente le quotazioni di Vicario), la Juventus ha chiuso per Jhon Lucumì. Il colombiano, da tempo obiettivo numero uno per la difesa di Spalletti, arriverà dal Bologna che incasserà 20 milioni di euro. Per il classe 1998 invece, dal 2022 in Serie A, contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. Nel corso di queste settimane aveva rispedito al mittente tante offerte, tra cui quelle di Como, Besiktas, Nottingham Forest, Galatasaray e Sunderland.  

La Juve, che lunedì affronterà l'ultima amichevole stagionale contro la Next Gen, accoglierà Lucumì tra domenica lunedì. Il 28enne era in scadenza tra una stagione con i felsinei: con la trattativa che è praticamente conclusa, il centrale non prenderà parte all'amichevole di sabato tra il Bologna e Brighton. Con l'arrivo di Lucumì Spalletti si ritrova ad avere in rosa cinque centrali (Bremer, Gatti, Kelly, Rugani e appunto il colombiano) oltre a Kalulu, jolly della difesa bianconera. 

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