Juve, no all'offerta monstre del Liverpool per Demiral

ASSALTO LAST MINUTE

L'ultima giornata del mercato invernale non ha riservato colpi in casa Juve, ma a un certo punto Paratici si è dovuto difendere dall'assalto last minute del Liverpool a suon di milioni. Si, perché i Reds hanno provato a strappare Merih Demiral ai bianconeri con un'offerta monstre. Klopp era alla ricerca di un difensore centrale dopo l'infortunio di Van Dijk e dall'Inghilterra sono stati messi sul piatto 57 milioni di euro per convincere i bianconeri a privarsi dell'ex Sassuolo.

Nonostante la proposta, davvero ghiotta in questo periodo di ristrettezze economiche, da Torino è arrivato un secco "no". Nonostante il poco spazio avuto finora e qualche malcelato malumore, la Juve e Pirlo valutano Demitral un giocatore fondamentale soprattutto in prospettiva, considerando che Chiellini potrebbe essere al passo d'addio e Bonucci non molto lontano.

Vistosi rimbalzato, il Liverpool ha così deciso di virare sul più economico Ozan Kabak, strappato al derelitto Schalke per circa 30 milioni di euro. Una mossa che conferma come il Milan, che prima di virare su Tomori aveva cercato proprio il difensore turco, ci avesse visto giusto e si era arresa soltanto a una richiesta economica considerata troppo esosa.