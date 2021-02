Sassuolo, il dg Carnevali: "La crescita di Scamacca sarebbe stata penalizzata alla Juve"

SASSUOLO

Nel mercato più asfittico della storia del calcio, uno dei pochi giocatori che ha focalizzato su se stesso l'interesse di numerose squadre è stato Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa ma di proprietà del Sassuolo. E proprio di lui, a poche ore dalla chiusura definitiva delle trattative, ha parlato il dg del club emiliano Giovanni Carnevali: “Tutte le società hanno necessità di vendere, ma oltre all’aspetto economico c’e anche quello della progettualità... e lui è perfetto per il Sassuolo, anche se è vero che a Genova sta facendo un percorso importante. Il giocatore ce l'ha chiesto per prima la Juve, poi il Parma e altre squadre ancora: la nostra condizione era quella di cederlo solo a titolo definitivo, altrimenti sarebbe rientrato da noi dopo il Genoa. Il Parma è stata la società piu vicina, poi però sono subentrate altre decisioni (i ducali hanno virato su Pellè, ndr). Capiamo le difficolta economiche che ci sono ma pensiamo al nostro progetto. Alla Juve Scamacca sarebbe stato penalizzato in questo suo percorso di crescita, avrebbe fatto piu fatica a trovare posto. Dove andrà ora? Resta al Genoa, e poi tornerà da noi".

Per quanto riguarda i giocatori attualmente in forza al Sassuolo, sicuramente uno dei più corteggiati è Locatelli. Da ultimo anche l'interessamento del City di Guardiola: "È un giocatore importante. Ha le caratteristiche giuste per una big... non solo il City, ma anche altri club hanno mostrato interesse. Ora dipende da lui, ma ha molto potenziale. Boga? Richiesto dal Napoli ma non c’erano le condizioni per poterlo fare... noi abbiamo la volonta di cambiare il meno possibile, questa era la nostra intenzione in questa sessione di mercato". Infine un accenno al mister: "De Zerbi? Se l’allenatore è richiesto vuol dire che ha fatto bene con noi, vedi Pioli, Allegri e Di Francesco. Questa è la nostra filosofia: De Zerbi è l'artefice della nostra crescita e speriamo di continuare questo percorso con lui”.