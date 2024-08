Juve: Nico Gonzalez al J Medical, stasera lo sbarco di Conceição 

manovre bianconere

Giornata di arrivi in casa bianconera, pronti ad accogliere sia Nico Gonzalez che Conceição. In attesa di Koopmeiners e Sancho

Juventus, Nico Gonzalez al J Medical per le visite



1 di 3 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 3 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juve mette le ali. Giornata importante in casa bianconera, che oggi, 25 agosto, si appresta ad accogliere sia Nico Gonzalez che Francisco Conceição dopo aver chiuso entrambe le trattative nel pomeriggio di ieri. Questa mattina, attorno alle 9, l'ex attaccante della Fiorentina è arrivato al J Mediacal per svolgere le visite mediche di rito. Questa sera, invece, è atteso lo sbarco in Italia dell'attaccante portoghese con le visite mediche in programma domani, lunedì. Entrambi non prenderanno parte alla trasferta di Verona.

Per Nico Gonzalez la Juvetus spenderà circa 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Nel dettaglio l'accordo con la Fiorentina prevede un prestito oneroso da 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25, più 5 di bonus. L'argentino è arrivato a Torino nella notte tra sabato e domenica, dopo le visite mediche è prevista la firma su un contratto fino al 30 giugno 2029 da circa 3,5 milioni di euro a stagione.

In attesa di chiudere l'acquisto di Koopmeiners dall'Atalanta, i bianconeri si sono assicurati anche Francisco Conceição, attaccante portoghese classe 2002. Giuntoli ha chiuso l'operazione con la formula del prestito secco oneroso a 7 milioni di euro più 2 bonus. L'ex porto sbarcherà questa sera in Italia, pronto a cominciare la nuova avventura. Va anche sottolineato che l'attaccante portoghese ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che i bianconeri potrebbero decidere di pagare al termine della prossima stagione: sarà il calciatore a decidere, con la Juve che cercherà di avere la priorità d'acquisto. Da non sottovalutare la pista che porta a Sancho, che potrebbe riaccendersi nell'ultima settimana.