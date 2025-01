Juve, Milik si ferma ancora: Giuntoli deve accelerare per Zirkzee. Hancko, serve pazienza

Scontate le conseguenze sul mercato: la Vecchia Signora dovrà adesso accelerare sul fronte Zirkzee nonostante le resistenze dello United. I Red Devils infatti, non vogliono minimamente cedere l'ex Bologna in prestito. Un aiuto dovrà aiutare anche dall'entourage della punta, con la quale c'è già una bozza di accordo. I tempi sono stretti, lo stesso dicasi per la difesa. Ecco perché non è da escludere un tentativo nelle prossime ore per Antonio Silva del Benfica visto che il Feyenoord al momento fa muro per Hancko. Gli olandesi chiedono non meno di 25-30 milioni di euro, ed è facile immaginare che la trattativa si prolunghi fino alla fine del mese di gennaio. Anche perché servirebbe prima una cessione, con Nicolò Fagioli indiziato numero uno a lasciare Vlahovic e compagni.