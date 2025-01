Juve colpita dall'ennesimo guaio muscolare: problema al flessore per Conceiçao. A rischio il Torino

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo il ko in Supercoppa Italiana che ha consegnato un Thiago Motta a dir poco deluso alle telecamere, i bianconeri devono fare i conti con l'ennesimo infortunio muscolare. Il quindicesimo stagionale, scrive Tuttosport, considerando anche le ricadute. Prima della sfida con il Milan a fermarsi è stato Francisco Conceiçao, finito in lacrime: per lui dovrebbe trattarsi di un piccolo problema al flessore della gamba destra. Nelle prossime ore verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso, ma è a forte rischio la presenza dell'esterno per il derby con il Torino in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.