Juve, lo United pensa a Ramsey: carta per Pogba?

Il Manchester United si sarebbe fatto avanti per Aaron Ramsey. Una sorta di primo sondaggio per capire le intenzioni della Juve e del giocatore, approdato a Torino in estate, ma finora utilizzato col contagocce da Sarri, anche a causa degli infortuni. Sta di fatto che i Red Devils starebbero pensando di riportare l'ex Arsenal in Premier League. Riposo finito per CR7,"Dybala falso nueve

I bianconeri, per ora, non hanno fatto trapelare l'intenzione di cedere subito il gallese. A meno che... A meno che Ramsey non possa diventare una contropartita tecnica per realizzare il grande sogno dei tifosi campioni d'Italia: Paul Pogba. Il francese è in rotta con lo United e il suo agente Mino Raiola ha fatto sapere che vorrebbe andarsene. La Juve sarebbe una destinazione più che gradita anche perché ritroverebbe vecchi compagni e amici che non lo hanno certo dimenticato. Anzi.

Ipotizzando una trattativa ancora tutta da realizzare, la Juve potrebbe usare Ramsey per abbassare il costo del cartellino di Pogba. Così da quai 120 milioni di euro che potrebbero chiedere da Manchester, si scenderebbe ai più "accettabili" 80, inserendo una valutazione di 40 per il britannico. Un motivo in più, insomma, per provare il colpo grosso a centrocampo.

