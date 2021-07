Juve, lettera al Santos: "Tratteremo con Kaio Jorge"

L'AFFONDO

I bianconeri provano a raggiungere un'intesa col calciatore: Milan e Benfica avvisati

La Juve tenta lo scatto per Kaio Jorge e prova ad anticipare Milan e Benfica. I bianconeri hanno scritto infatti al Santos per ufficializzare l'intenzione di avviare una trattativa diretta col giocatore in scadenza a dicembre. Mossa che potrebbe dare una svolta all'operazione e mettere la Juve in una posizione di vantaggio sugli altri due club interessati al calciatore. Getty Images

La Juve veste i panni del terzo incomodo per Kaio Jorge e si inserisce tra Benfica e Milan trattando direttamente con l'entourage del classe 2002. Al momento non è chiaro se le intenzioni dei bianconeri siano rivolte a questa sessione di mercato o se i contatti col calciatore verranno avviati per piazzare a gennaio il colpo a parametro zero. L'unica cosa certa è che l'affare Kaio Jorge comincia a farsi piuttosto intricato. Da una parte c'è infatti il Milan, che avrebbe già un'intesa col giocatore ma non col Santos, e dall'altra c'è il Benfica, che invece avrebbe un accordo col club brasiliano ma non col calciatore.

Una situazione che lascia ancora aperte tutte le piste e che ora si arricchisce ufficialmente di un nuovo club interessato. Con la lettera al Santos, infatti, la Vecchia Signora è uscita allo scoperto lanciando contemporaneamente un messaggio non solo ai brasiliani, ma anche a Milan e Benfica. La Juve fa sul serio per Kaio Jorge e prova ad anticipare tutti facendosi scegliere dal diretto interessato.