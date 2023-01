Juve-Leeds, ballano 7 milioni per McKennie. Dubbi sui sostituti

LA TRATTATIVA

I bianconeri chiedono 35 milioni, gli inglesi ne offrono 28. Allegri vuole in alternativa un esterno destro

McKennie è a un passo dall'addio alla Juventus. Oltre al sondaggio dell'Arsenal, soluzione particolarmente gradita al centrocampista statunitense, c'è l'offerta concreta del Leeds: 28 tra parte fissa e variabile. I bianconeri non vogliono scendere dalla valutazione di 35 milioni. Si sta lavorando per incontrarsi a metà strada ed è probabile che alla fine si arrivi a un accordo. Allegri lo ha utilizzato ultimamente come vice Cuadrado ma è evidente che non sia quello il ruolo migliore per McKennie.

Ecco perché si sta pensando a come reinvestire sul mercato la cifra per la vendita del centrocampista. Anche se il tempo stringe, visto che mancano pochi giorni alla fine del mercato invernale. Joakim Maehle, dell'Atalanta, è un nome che farebbe comodo per la capacità di alternarsi su entrambe le fasce. Molto complicato però trovare un accordo con i bergamaschi per il danese. Resta vivo l'interesse per Karsdorp, anche se il problema resta l'ingaggio elevato del difensore.

Piace sempre Fresneda, il laterale spagnolo del Real Valladolid classe 2004, che però costerebbe intorno ai 20 milioni. Al di là della concorrenza da superare, la cifra appare eccessiva per un diciottenne. Poi c'è la pista che porta a Holm, lo svedese ventiduenne dello Spezia, che però i liguri non sarebbero disposti a lasciare partite a campionato in corso.