Juve, l'urgenza è in difesa ma Vlahovic è in bilico: Zirkzee e Kolo Muani se parte Dusan

In scadenza nel 2026, il serbo guadagna 12 milioni di euro e pensare a una suo addio già a gennaio non è affatto da escludere. A patto che arrivi l'offerta giusta, ovviamente. E che si riesca ad arrivare a un rimpiazzo all'altezza della situazione. Uno come Kolo Muani, ad esempio. In uscita dal Psg, il francese potrebbe essere l'uomo giusto per rivedere interamente l'attacco bianconero insieme a Zirkzee e Giuntoli starebbe studiando alcune manovre per provare a portarlo a Torino. Con o senza l'inserimento di Vlahovic in una possibile trattativa per uno scambio e con tanti altri club importanti sullo sfondo interessati all'ex Eintracht Francoforte che rendono complicato, ma non impossibile l'affare. D'altro canto, di recente si sarebbe registrato un certo interesse proprio per Dusan anche dell'Arsenal e il possibile trasferimento in Premier del serbo a gennaio aprirebbe le porte in bianconero a nuovi arrivi più "economici" per il monte ingaggi proprio come quelli di Zirkzee e Kolo Muani. Alla Continassa l'urgenza è in difesa, ma si studia anche la rivoluzione in attacco.