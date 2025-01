Supercoppa italiana, Juventus-Milan 1-2: sarà derby con l'Inter in finale

• Questa è la prima volta che il Milan vince contro la Juventus una gara disputata in campo neutro, considerando tutte le competizioni, al termine dei 90 minuti regolamentari (4N, 3P).

• Primo successo per il Milan contro la Juventus in Supercoppa Italiana – una vittoria bianconera e due pareggi (poi tramutati in un successo a testa dopo la lotteria dei calci di rigore) nei tre precedenti.

• Christian Pulisic è il secondo calciatore nato negli Stati Uniti in rete in Supercoppa Italiana dopo Weston McKennie (v Inter il 12 gennaio 2022); il suo è il primo calcio di rigore realizzato dal Milan nella competizione da Andrea Pirlo, il 3 agosto 2003, proprio contro la Juventus.

• Kenan Yildiz (19 anni e 244 giorni) è il secondo più giovane marcatore in Supercoppa Italiana dopo Mario Balotelli (a 18 anni e 12 giorni in Inter-Roma del 24 agosto 2008); il turco, classe 2005, è anche il primo calciatore nato a partire dagli anni 2000 ad aver trovato almeno un gol nella competizione.

• Kenan Yildiz è il secondo calciatore di nazionalità turca a trovare la rete in Supercoppa Italiana dopo Hakan Çalhanoglu (19 gennaio 2024 contro la Lazio).

• Quello di Federico Gatti è il primo autogol in Supercoppa Italiana da Christian Maggio col Napoli e proprio contro la Juventus l’11 agosto 2012.

• A partire dal 2007/08, da quando Opta raccoglie il dato sugli assist in Supercoppa Italiana, Samuel Mbangula (20 anni e 353 giorni) è il terzo calciatore più giovane con almeno un passaggio vincente nella competizione: Mario Balotelli (18 anni e 361 giorni in un Inter-Lazio dell’8 agosto 2009) e Paul Pogba (20 anni e 156 giorni in Juventus-Lazio del 18 agosto 2013) i due più giovani.

• La Juventus conta due giocatori nati dal 2004 in avanti con almeno cinque partecipazioni attive in questa stagione tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei: Kenan Yildiz (classe 2005 – nove) e Samuel Mbangula (2004, cinque). Nessuna squadra ne conta di più (due anche per Real Betis, Monaco e Manchester City).

• Il Milan tornerà a disputare una finale di Supercoppa Italiana per la prima volta dall’edizione del 2022, giocata contro l’Inter il 18 gennaio 2023.

• Il Milan ha ottenuto otto vittorie e un pareggio nelle ultime nove prime partite di un singolo anno solare, considerando tutte le competizioni.

• La Juventus ha perso due gare di Supercoppa Italiana di fila nei tempi regolamentari, per la prima volta nella sua storia.

• Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha perso la prima partita dell’anno solare per la prima volta dal 6 gennaio 2013 (1-2 interno contro la Sampdoria in Serie A).

• Considerando tutte le competizioni, questa è la seconda sconfitta per la Juventus nella stagione 2024/25 – la precedente contro lo Stoccarda in Champions League il 22 ottobre scorso (0-1).

• Sérgio Conceição torna, da allenatore, nel calcio italiano a distanza di 7663 giorni dall’ultima volta, da calciatore con la maglia della Lazio in Serie A in quel caso (11 gennaio 2004 contro il Brescia).