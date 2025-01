Kolo Muani tra Juventus e Milan: attenzione al fattore Mendes

Juventus e Milan si affrontano in Supercoppa Italiana ma, parallelamente, anche sul mercato visto che entrambe lavorano per rinforzi in difesa e in attacco. I bianconeri sono più attivi in questo momento, anche perché le necessità per la retroguardia sono urgenti, mentre i rossoneri aspettano di capire da Sergio Conceiçao indicazioni in entrata e in uscita.