Juve, l'arrivo di Vlahovic cambia tutto: Morata in uscita, rebus Dybala

NUOVI EQUILIBRI

Nelle casse bianconere c'è budget solo per due ingaggi top: in bilico il rinnovo di Paulo

Alla Continassa sono ore caldissime per la chiusura dell'affare Vlahovic. Un colpo carissimo e importantissimo per la Juve, che nei prossimi giorni potrebbe mischiare ulteriormente le carte sul mercato per rimettere a posto equilibri tecnici ed economici. Al netto di alcune cessioni necessarie per far quadrare i conti e ridurre il monte ingaggi, l'arrivo di Dusan a Torino in particolare potrebbe cambiare rapidamente anche i piani bianconeri relativi al futuro di Morata e Dybala. Getty Images

Nel dettaglio, per il primo potrebbe profilarsi una cessione lampo, con la riapertura immediata dei discorsi col Barcellona interrotti nelle scorse settimane. Per il secondo invece la questione è decisamente più complicata e articolata. Dopo la frenata sul rinnovo, tra l'argentino e la dirigenza bianconera i rapporti si sono un po' raffreddati e nei prossimi mesi non si possono escludere colpi di scena nella trattativa per il prolungamento.

Numeri alla mano, del resto, nelle casse bianconere c'è budget solo per due ingaggi top e non è detto che Dybala, dopo l'arrivo di Vlahovic, possa accettare nuove offerte al ribasso della Juve. Una situazione che tiene tutto ancora in bilico per la Joya bianconera e lascia aperti diversi scenari, compreso l'Interesse dell'Inter. A Torino Vlahovic non è ancora arrivato, ma le acque alla Continassa cominciano già ad agitarsi.