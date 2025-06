Juve legata a Vlahovic: col suo addio, dentro un grande “9”

L’altro grande obiettivo è Victor Osimhen, che continua a resistere alla corte araba dell’Al Hilal. Il nigeriano vuole rimanere in Europa ad alti livelli, anche il ritorno al Galatasaray al momento non è un’opzione percorribile per il centravanti che rientrerà a Napoli dopo il prestito in Turchia. La clausola da 75 milioni valida per l’estero è la base di partenza per la trattativa tra gli azzurri e la Juve, che potrebbe inserire contropartite che piacciono ad Antonio Conte come Gatti o Cambiaso. Nella shortlist bianconera rimane sempre il nome di Jonathan David, attaccante canadese che lascerà il Lille a parametro zero. Con l’entourage del classe 2000 ci sono stati diversi contatti e servirà trovare un accordo sulla richiesta molto alta di ingaggio e di commissioni per gli agenti. L’ultima idea proposta direttamente da Comolli porta a Emmanuel Emegha, attaccante olandese dello Strasburgo affrontato dal nuovo direttore generale bianconero ai tempi del Tolosa. Il classe 2003 è in orbita Chelsea in vista della stagione 2026, ma dopo aver acquistato Delap i Blues potrebbero non affondare il colpo sull’olandese e la Juve può inserirsi, anche se la valutazione che ne fa lo Strasburgo è piuttosto alta.