Juve, una difesa in rossonero: dopo Kalulu, ecco Theo e Tomori

Kalulu c'è, Tomori è un obiettivo, Theo un intrigo. Mancherebbe giusto Calabria, tra l'altro per la verità libero di firmare per chi vuole, poi a Torino potrebbe andare serenamente in onda la riedizione della difesa del Milan scudettato di Stefano Pioli. Impossibile? Mica poi tanto, almeno se non si vogliono chiudere entrambi gli occhi sui movimenti di ieri e di oggi in casa Juve. Di Kalulu si sa tutto: preso in prestito e riscattato dopo una buona stagione. Di Tomori si sapeva, poi non se n'è più parlato almeno fino a oggi, perché l'inglese, che in rossonero ha visto le sue azioni precipitare, dalle parti della Continassa è sempre piaciuto. Un obiettivo, al giusto prezzo ovviamente, ed è in fondo questa la linea di separazione tra Juve e Milan. Tare ha già dimostrato di non accettare cessioni al ribasso, i bianconeri vorrebbero probabilmente ricalcare l'operazione Kalulu e ragionare su un prestito con diritto. Se ne riparlerà, magari non con troppa fretta.



Più urgente sarebbe l'affare Theo Hernandez, di cui abbiamo parlato ieri. L'ipotesi di lavoro è uno scambio con Vlahovic con l'obiettivo di risolvere i rispettivi problemi di organanico ed esuberi. I due club potrebbero facilmente accordarsi a quota 30 milioni, meno semplici da trovare sarebbero gli accordi con i due giocatori. Theo chiede un ingaggio da sei milioni che anche per la nuova Juve non è esattamente alla portata. Dusan parte dai 12 milioni che percepirebbe in bianconero e che il Milan non può garantirgli. Sullo sfondo l'attesa di offerte migliori - al momento non pervenute - o un anno da spettatori in attesa di svincolarsi a zero.