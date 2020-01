Juve, Kurzawa a un passo: Tuchel non lo convoca col Psg

ALTRO INDIZIO

La Juventus è a un passo dall'acquisto di Layvin Kurzawa dal Psg in uno scambio, con tanto di plusvalenza, con De Sciglio. Un nuovo indizio sulla trattativa lo ha dato direttamente Tuchel. Il tecnico del Psg non ha convocato Kurzawa per la sfida di campionato contro il Lille: "La sua situazione non è chiara. Ho dato il mio benestare allo scambio con De Sciglio e il discorso è aperto. Per questo non lo convoco". Fuori dalla lista anche Cavani.

Per l'ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma la scelta di Tuchel - e dunque della società - di farne a meno per la trasferta di Lille, pur essendo abile e arruolabile, è chiara: Kurzawa può trasferirsi alla Juventus nello scambio con De Sciglio. Valutazione di entrambi: 25 milioni di euro che, se confermati, vorrebbe dire plusvalenza importante per la società bianconera. De Sciglio attualmente è a bilancio per circa 6 milioni.

Discorso simile in chiave parigina per Edinson Cavani, un altro giocatore che ha chiesto apertamente la cessione nelle ultime settimane: "Vale lo stesso discorso - ha confermato Tuchel -, si è allenato ma ci sono delle cose da chiarire. Non è una cosa da poco, bisogna chiarirsi". Il Matador vorrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid.