Juve-Kostic, c'è l'accordo: all'Eintracht 16/17 milioni compresi bonus

COLPO IN ARRIVO

Il serbo non è stato convocato per la Supercoppa Europea con il Real Madrid e potrebbe sbarcare oggi stesso a Torino. Il ds dei tedeschi allo scoperto

© Getty Images Filip Kostic è ormai vicinissimo alla Juventus. I bianconeri e l'Eintracht di Francoforte hanno trovato l'accordo per il passaggio del serbo alla corte di Allegri. Affare da 16-17 milioni di euro, bonus inclusi. Il calciatore potrebbe arrivare già in giornata a Torino per sostenere le visite mediche. Una freccia in più per il tecnico bianconero, che nel tridente potrà contare sulla tecnica e la corsa del serbo, qualità preziose in attesa che Chiesa recuperi completamente dall'operazione al legamento del ginocchio.

L'esterno d'attacco serbo non è stato convocato per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid e l'Eintracht è uscito allo scoperto ammettendo la trattativa ormai in via di definizione con il club bianconero. "Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria della Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo ricevuto un'offerta buona per tutte le parti e che ne avremmo parlato - ha ammesso il direttore sportivo-.. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti di avere una possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto,".

