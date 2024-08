Juve-Koopmeiners ci siamo quasi: domani potrebbe essere il giorno decisivo

La Juve ce l'ha quasi fatta, manca l'ultimo tassello ma la matassa intorno a Koopmeiners sembra vicina a sbrogliarsi con l'olandese che presto potrebbe essere bianconero. Una telenovela che si concluderebbe dopo un intenso braccio di ferro tra la Vecchia Signora e l'Atalanta, più per una questione di principio che per una ragione economica. L'apertura è arrivata già ieri con le parole dell'ad nerazzurro Luca Percassi prima della sfida contro il Torino: "Questa estate ci siamo trovati a gestire situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Ogni decisione sarà presa per il bene della società". Il riferimento ovviamente alla situazione più ostica che coinvolge ormai da mesi il centrocampista olandese, che non si allena in attesa di sviluppi per il trasferimento. Una mossa del giocatore del tutto inattesa dato che ha "forzato la mano" una volta percepito il pericolo, ovvero che la tanto attesa promessa di essere ceduto se fosse arrivata una proposta da una big di circa 60 milioni avrebbe potuto non essere mantenuta. E allora certificati medici di stress, allenamenti saltati e pugno duro con la società. "Vedremo nei prossimi giorni, ma l'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della scorsa stagione", era e non più è, parole al passato che lasciano presagire una partenza ormai inevitabile. Secondo la Gazzetta dello Sport domani potrebbe essere il Koop-day, la risposta che Cristiano Giuntoli aspettava dall'Atalanta è arrivata e tutto fa ben sperare per un imminente lieto fine.