Da CR7 al gol alla prima da titolare: Savona, storia di un predestinato

GRANDE NOTTE

Nel 2019 lo scatto con il campione portoghese, lunedì la rete al Bentegodi su assist di Mbangula

Juve, notte da sogno per Savona al Bentegodi

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dalla foto con Cristiano Ronaldo nelle giovanili bianconere al gol alla prima da titolare con la maglia della Juventus. Se Nicolò Savona non è un predestinato poco ci manca. E il merito non può che essere anche di Thiago Motta il quale, dopo aver lanciato Mbangula con il Como, accende i riflettori su un altro talento della Vecchia Signora. Il gol al Bentegodi quasi 'rubato' da Vlahovic Savona non lo dimenticherà mai: il coronamento di un percorso sempre a strisce bianconere.

Terzino destro classe 2003, il buon Nicolò è nato ad Aosta transitando in tutte le giovanili della Juventus (a 8 anni il primo tesseramento): nel 2020-2021 il prestito annuale alla Spal fino ad arrivare al recente rinnovo nell'era Giuntoli. Nel dettaglio contratto fino al 2029 con inserimento in pianta stabile in prima squadra. Un salto importante ma aiutato dalle stagioni trascorse nella Next Gen. L'ultima in particolare da protagonista assoluto agli ordini del tecnico Brambilla: 41 presenze totali e due reti, entrambe ai play-off. Adesso la grande opportunità sfruttata sul palcoscenico dei grandi nel segno di Thiago Motta.