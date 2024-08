Serie A, Verona-Juventus 0-3: Thiago Motta in vetta da solo

VERONA-JUVENTUS 0-3

Altra netta vittoria per i bianconeri: doppietta di Vlahovic e gol di Savona, al debutto da titolare

La Juventus batte 3-0 il Verona nell'ultimo posticipo della seconda giornata di Serie A e vola da sola in testa alla classifica. A sbloccare il match del Bentegodi ci pensa Vlahovic al 28', battendo Montipò sull'invito in profondità di Yildiz. Il raddoppio bianconero arriva già nel primo tempo con un gran colpo di testa di Savona (39'), alla prima rete nel massimo campionato. A inizio ripresa il rigore procurato da Mbangula e trasformato ancora da Vlahovic (53') che chiude definitivamente i conti. Thiago Motta si prende dunque la vetta solitaria con due vittorie su due, 6 gol fatti e 0 subiti. Non poteva esserci avvio migliore per il nuovo tecnico.

LE PAGELLE

Mosquera 5 - La voglia di provare a pungere c’è, ma Gatti e Bremer gli rendono la vita complicata e quando esce dal campo lo fa senza essere mai riuscito a guardare in faccia Di Gregorio.

Tchatchoua 6,5 - Nel primo tempo è di gran lunga il più pericoloso dell’Hellas, spinge con grande continuità e trova spesso il fondo, dando più di un grattacapo alla difesa bianconera. A inizio ripresa causa il rigore che taglia definitivamente le gambe ai suoi, ma anche dopo l’episodio negativo non smette di provarci ed è tra gli ultimi ad arrendersi.

Mbangula 7 - Toglie ogni dubbio a chi pensava che la grande prestazione dell’esordio fosse frutto del caso. I compagni lo cercano moltissimo, lui non ha mai paura di attaccare la profondità e andare in dribbling. Serve l’assist per lo 0-2, si procura il rigore dello 0-3. Ci sono altri esterni in arrivo, ma togliergli il posto non sarà semplice.

Vlahovic 7,5 - La sfortuna lo avevo privato del gol contro il Como, si rifà con una doppietta pesante e decisiva. La presenza di Yildiz alle sue spalle lo scarica dei compiti di smistamento, lui ringrazia e porta a casa.

Savona 7 - Voglia di fare e personalità, inserite in un contesto che sembra già girare alla perfezione. Si inserisce puntualmente in area per chiudere sul secondo palo, un gol annullato e uno realizzato, il suo primo in A nella partita d’esordio da titolare. Serata da incorniciare.

Locatelli 6,5 - Preciso e puntuale in fase di interdizione, più pulito e incisivo rispetto al passato in quella di costruzione. Dà un contributo decisivo recuperando il pallone che innesca l'azione dello 0-1.

IL TABELLINO

Verona-Juventus 0-3

Verona (3-4-2-1): Montipò 5,5; Dawidowicz 5,5, Coppola 5,5, Magnani 5,5 (12' st Frese 6); Tchatchoua 6,5, Belahyane 5,5, Duda 6 (40' st Silva sv), Lazovic 5 (19' st Harroui 6); Suslov 5,5, Livramento 5 (12' st Alidou 5,5); Mosquera 5 (12' st Tengstedt 6).

Allenatore: Zanetti 5,5

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 7 (32' st Kalulu 6), Gatti 6,5 (40' st Danilo sv), Bremer 6,5, Cabal 6,5 (32' st Rouhi 6); Locatelli 6,5, Fagioli 6; Cambiaso 6,5 (40' st Anghelè sv), Yildiz 7, Mbangula 7 (24' st Douglas Luiz 6); Vlahovic 7,5.

Allenatore: Thiago Motta 7,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 28' e 8' st rig. Vlahovic (J), 39' Savona (J)

Ammoniti: Tchatchoua (V), Duda (V)

Espulsi: