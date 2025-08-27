Juve vicina a chiudere per Kolo Muani: prestito con obbligo a 55 milioni

Intesa a un passo col club parigino: con l'arrivo del francese potrebbe sbloccarsi anche la situazione di Vlahovic
Kolo Muani © IPA
Dopo oltre due mesi di trattative serrate col Psg, la Juve è sempre più vicina a piazzare definitivamente il colpo Kolo Muani. Stando agli ultimi contatti tra le parti, il club bianconero e quello parigino starebbero lavorando per chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 55 milioni di euro. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca decisiva, ma l'impressione è che questa potrebbe essere l'offerta giusta per mettere fine al lungo tira e molla tra le due società e per confermare l'attaccante francese in bianconero dopo la buona esperienza a Torino della scorsa stagione.
Se, come sembra, a breve da Parigi dovesse arrivare il via libera definitivo all'operazione, Kolo Muani andrà dunque a rinforzare il reparto offensivo bianconero in maniera importante a prescindere dal futuro di Vlahovic. Una mossa preziosa sia dal punto di vista tecnico sia per la società, che dopo l'acquisto di David porterebbe a Torino un altro attaccante di grande livello e lancerebbe un ulteriore messaggio forte e chiaro a Dusan. Con Kolo Muani di nuovo a disposizione, infatti, in questo finale di mercato Comolli potrebbe cercare una soluzione per il serbo in grado di accontentare tutte le parti in causa e provare a regalare a Tudor un altro giocatore di qualità come Zhegrova. A Torino la telenovela Kolo Muani sembra giunta agli sgoccioli.
