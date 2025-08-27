Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
OBIETTIVO BIANCONERO

Juve vicina a chiudere per Kolo Muani: prestito con obbligo a 55 milioni

Intesa a un passo col club parigino: con l'arrivo del francese potrebbe sbloccarsi anche la situazione di Vlahovic

27 Ago 2025 - 19:54
Kolo Muani © IPA

Kolo Muani © IPA

Dopo oltre due mesi di trattative serrate col Psg, la Juve è sempre più vicina a piazzare definitivamente il colpo Kolo Muani. Stando agli ultimi contatti tra le parti, il club bianconero e quello parigino starebbero lavorando per chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 55 milioni di euro. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca decisiva, ma l'impressione è che questa potrebbe essere l'offerta giusta per mettere fine al lungo tira e molla tra le due società e per confermare l'attaccante francese in bianconero dopo la buona esperienza a Torino della scorsa stagione. 

Leggi anche

La Juve saluta Thiago Djalò: ufficiale la cessione al Besiktas. Formula e cifre

Se, come sembra, a breve da Parigi dovesse arrivare il via libera definitivo all'operazione, Kolo Muani andrà dunque a rinforzare il reparto offensivo bianconero in maniera importante a prescindere dal futuro di Vlahovic. Una mossa preziosa sia dal punto di vista tecnico sia per la società, che dopo l'acquisto di David porterebbe a Torino un altro attaccante di grande livello e lancerebbe un ulteriore messaggio forte e chiaro a Dusan. Con Kolo Muani di nuovo a disposizione, infatti, in questo finale di mercato Comolli potrebbe cercare una soluzione per il serbo in grado di accontentare tutte le parti in causa e provare a regalare a Tudor un altro giocatore di qualità come Zhegrova. A Torino la telenovela Kolo Muani sembra giunta agli sgoccioli. 

Leggi anche

Il Nottingham Forest ci prova per Savona: la Juve chiede di più | Arthur al Gremio

juve
kolo muani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Juventus

Intrigo Kolo Muani, la Juve inizia a guardarsi intorno: le alternative

Dusan Vlahovic

Vlahovic offerto al Newcastle, Isak alleato della Juventus. Ma gli inglesi hanno altre idee

La Juve tenta il doppio colpo di fine mercato: Kolo e Zhegrova con i soldi delle uscite

Kolo Muani

La Juve non molla Kolo Muani e alza l'offerta: 60 milioni al Psg

Il Nottingham Forest ci prova per Savona: la Juve chiede di più | Arthur al Gremio

Gundogan

Gundogan vuole la Serie A: è stato proposto a Juve e Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:33
Pisa: Beruatto ceduto in prestito allo Spezia
19:10
Nico Jackson verso il Bayern Monaco
18:10
Juve: ufficiale, Tiago Djalò a titolo definitivo al Besiktas
18:09
Joronen: "Che orgoglio vestire la maglia rosanero"
17:16
Al Hilal-Comuzzo, Pioli: "Situazione che ha portato via qualcosa perché fa chiacchierare"