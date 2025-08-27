Juve vicina a chiudere per Kolo Muani: prestito con obbligo a 55 milioni

Dopo oltre due mesi di trattative serrate col Psg, la Juve è sempre più vicina a piazzare definitivamente il colpo Kolo Muani. Stando agli ultimi contatti tra le parti, il club bianconero e quello parigino starebbero lavorando per chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 55 milioni di euro. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca decisiva, ma l'impressione è che questa potrebbe essere l'offerta giusta per mettere fine al lungo tira e molla tra le due società e per confermare l'attaccante francese in bianconero dopo la buona esperienza a Torino della scorsa stagione.