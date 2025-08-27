Juventus: ufficiale Thiago Djalò al Besiktas a titolo definitivo

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Djalò è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti - il difensore classe 2000 è pronto per una nuova avventura, questa volta in Turchia.