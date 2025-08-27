Juventus: ufficiale Thiago Djalò al Besiktas a titolo definitivo

Plusvalenza di 1,4 milioni per il club bianconero
La Juve saluta Tiago Djalò: ufficiale il trasferimento del difensore centrale portoghese a titolo definitivo in Turchia al Besiktas. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione - si legge nel comunicato del club bianconero - Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".
Cresciuto calcisticamente in Portogallo, Djalò è arrivato in bianconero nel gennaio del 2024 dal Lille - con cui aveva conquistato un campionato e una Supercoppa francese - esordendo il 25 maggio successivo contro il Monza all’Allianz Stadium. Dopo il prestito della scorsa stagione al Porto – con cui ha collezionato 17 presenze fra campionato, coppa portoghese ed Europa League realizzando anche due reti - il difensore classe 2000 è pronto per una nuova avventura, questa volta in Turchia.
