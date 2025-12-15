Napoli, le ultime novità sull'obiettivo Mainoo

La sconfitta con l'Udinese ha segnato uno spartiacque in casa Napoli, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche di mercato. Il club partenopeo si sta concentrando su Kobbie Mainoo, sempre più concentrato sul trasferirsi in Campania già all'inizio di gennaio. Il centrocampista inglese sarà a disposizione di Ruben Amorim per la sfida fra Manchester United e Bournemouth, tuttavia la mente è già rivolta ai partenopei dando l'ok per il trasferimento come riportato da Il Mattino.