Napoli, le ultime novità sull'obiettivo Mainoo

La sconfitta con l'Udinese ha segnato uno spartiacque in casa Napoli, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche di mercato. Il club partenopeo si sta concentrando su Kobbie Mainoo, sempre più concentrato sul trasferirsi in Campania già all'inizio di gennaio. Il centrocampista inglese sarà a disposizione di Ruben Amorim per la sfida fra Manchester United e Bournemouth, tuttavia la mente è già rivolta ai partenopei dando l'ok per il trasferimento come riportato da Il Mattino.
Affinché l'operazione vada in porto già a partire dal 2 gennaio prossimo (data di apertura del mercato invernale), serve l'ok di Amorim che deve gestire le varie emergenze, mentre fronte United non ci dovrebbero essere problemi considerato che il club inglese punta a un prestito per valorizzare il giocatore e riportarlo eventualmente in Inghilterra a fine anno. Giovanni Manna incontrerà il Manchester già in queste ore, ma qualcosa di concreto potrebbe muoversi dopo la sfida di stasera.