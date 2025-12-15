Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, le ultime novità sull'obiettivo Mainoo

15 Dic 2025 - 17:17

La sconfitta con l'Udinese ha segnato uno spartiacque in casa Napoli, non soltanto dal punto di vista tattico, ma anche di mercato. Il club partenopeo si sta concentrando su Kobbie Mainoo, sempre più concentrato sul trasferirsi in Campania già all'inizio di gennaio. Il centrocampista inglese sarà a disposizione di Ruben Amorim per la sfida fra Manchester United e Bournemouth, tuttavia la mente è già rivolta ai partenopei dando l'ok per il trasferimento come riportato da Il Mattino.

Affinché l'operazione vada in porto già a partire dal 2 gennaio prossimo (data di apertura del mercato invernale), serve l'ok di Amorim che deve gestire le varie emergenze, mentre fronte United non ci dovrebbero essere problemi considerato che il club inglese punta a un prestito per valorizzare il giocatore e riportarlo eventualmente in Inghilterra a fine anno. Giovanni Manna incontrerà il Manchester già in queste ore, ma qualcosa di concreto potrebbe muoversi dopo la sfida di stasera.

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:17
Al-Qadsiah, esonerato Michel
17:17
Napoli, le ultime novità sull'obiettivo Mainoo
16:37
Milan, blindato Saelemaekers fino al 2031: c'è l'accordo
15:33
Fiorentina, Christensen rientra dallo Sturm Graz
14:54
Cannavaro: "Mai stato vicino all'allenare l'Italia"