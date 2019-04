Juve-Joao Felix, c'è il benestare di Cristiano Ronaldo

22/04/2019

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è ancora una ferita aperta, nonostante la conquista dell'ottavo scudetto di fila, e in casa Juve stanno pensando come rendere ancora più competitiva la squadra in vista del prossimo anno. L'arrivo di Mister Champions, Cristiano Ronaldo, non è bastato, così un nuovo e importante rinforzo potrebbe arrivare ancora dal Portogallo. CR7 avrebbe espresso il suo massimo gradimento per il connazionale Joao Felix, dando in pratica via libera a Fabio Paratici per provare l'assalto. Il fatto che Jorge Mendes curi gli interessi anche del nuovo gioiello del calcio lusitano è buona cosa per la Juve, ma le parti in causa sono altre. In primo luogo il Benfica proprietario del cartellino, fermo nella sua richiesta di 120 milioni di euro. Una montagna di soldi che il Manchester City pare disposto a pagare, ma all'asta partecipano anche Psg e Real Madrid. Insomma, non sarà facile per i bianconeri ma avere in mano la carta Cristiano Ronaldo potrebbe sbaragliare l'agguerrita concorrenza.