Juve, minaccia City per Joao Felix: inglesi pronti a pagare 120 milioni di clausola

20/04/2019

Juve attenta, il Manchester City fa sul serio per Joao Felix. Secondo quanto riferito da 'TVI', una televisione privata portoghese molto vicina al Benfica, i Citizens sarebbero pronti a pagare i 120 milioni della clausola per assicurarsi il talento lusitano, classe 1999, considerato in patria l'erede di Cristiano Ronaldo, che negli ultimi tempi si è messo in luce per la tripletta in Europa League nella gara di andata contro l'Eintracht.