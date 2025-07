Juve, il valzer delle punte: Vlahovic incontra il Fenerbahce, il PSG richiama Kolo Muani

Chi, invece, la Juve vorrebbe tenersi stretto è Kolo Muani, ma non è facile far quadrare i conti con il PSG. Nei sei mesi a Torino l'attaccante francese ha segnato 10 gol e ha conquistato mister Tudor, ma l'operazione è onerosa e al momento fuori dalla portata dei bianconeri (ipotesi di un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 30). Per questo motivo Kolo Muani dovrebbe tornare a Poissy, sede dei parigini, il 23 luglio per la ripresa degli allenamenti, ma non dovrebbe aggregarsi al resto della rosa visto che non rientra nei piani di Luis Enrique. Segno che la trattativa tra Juve e Psg proseguirà fino a trovare un accordo che faccia contente tutte le parti.